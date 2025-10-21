Conocé las actividades deportivas gratuitas que ofrecen los polideportivos de La Matanza

Desde natación y gimnasia rítmica, hasta boxeo, musculación y grupos de running, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y recreativas totalmente gratuitas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas de todo el distrito.

La red de polideportivos municipales, en diversos puntos del distrito, están abiertos para promover una vida más saludable. La oferta incluye una gran variedad de disciplinas, como básquet, patín, atletismo, zumba, running, fútbol, hockey, boxeo, musculación y muchas más.

Las actividades se concentran en los principales polideportivos, cada uno con una variada agenda de clases y horarios:



Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini: Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador.

Polideportivo Parque Alem (Ex Flecha): Avenida Eva Perón 600, Ramos Mejía.

Polideportivo Ateneo Don Bosco: Humboldt y Bolívar, Ramos Mejía.

Polideportivo Juan D. Perón: Colectora de Juan Manuel de Rosas, Km 31.800, González Catán.

Además, la Secretaría de Deportes ofrece actividades especiales como natación en el Polideportivo Balestrini y propuestas específicas para adultos mayores.

Programa Matanza Corre



Este programa está diseñado para fomentar el running en todo el distrito, tiene puntos de encuentro descentralizados en diversas localidades, entre otras:

Laferrere: Martes y jueves, 19 hs.

San Justo: Lunes y miércoles, 9:30 y 19 hs.

Ciudad Evita: Martes y jueves, 19 hs.

Rafael Castillo: Martes y jueves, 18 hs.

Para inscribirse, es fundamental presentar la documentación completa y actualizada, ya que no se reservan lugares sin ella. Los interesados deberán contar con:

Declaración jurada de salud y autorización de uso de imagen.

Estudios médicos al día (electrocardiograma y apto físico 2025).

Fotocopia del DNI de ambos lados.