Cronograma de los Mercados de Abaratamiento de La Matanza

Como alternativa para los hogares matanceros, están los mercados de abaratamiento, que ofrecen gran variedad de alimentos a buenos precios. Además, los lugares cuentan con el beneficio de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que otorga un descuento del 40 por ciento en las compras todos los días. En todos los mercados, asimismo, el kilo de pan se comercializa a 1.200 pesos.

Mercado de Gregorio de Laferrere (Avenida Luro 5.800)

Kilo de harina 000: 520 pesos.

Litro de tomate triturado: 1.350 pesos.

2 kilos de tomate: 2.000 pesos.

3 kilos de jugo de naranja: 2.000 pesos.

Mercado de Gregorio de Laferrere (Juan Manuel de Rosas 10.395)

Kilo de chinchulín: 3.300 pesos.

Maple de huevo: 5.800 pesos.

Kilo de queso muzzarella: 7.200 pesos.

Kilo de pomelo: 900 pesos.

Kilo de morrón: 5.500 pesos.

Yogurt con cereales: 1.000 pesos.

Mercado de Rafael Castillo (Victorino de La Plaza y Nicolás Dávila)

Kilo de lengua: 7.100 pesos.

2 kilos de carré: 11.000 pesos.

3 kilos de papa: 1.000 pesos.

2 kilos de banana: 2.000 pesos.

Kilo de azúcar: 690 pesos.

500 gramos de polenta: 350 pesos.