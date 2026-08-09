Corremos por Nuestros Colores: La carrera rural será el domingo 30 de agosto

La carrera que se consolida año a año como una de las actividades deportivas más convocantes del distrito, este año espera romper el récord de convocatoria con miles de runners, jóvenes, familias y personas adultas en celeste y blanco.

Debido al fuerte temporal, la 5ta edición de la Carrera Rural Corremos por Nuestros Colores, prevista para el 9 de agosto se realizará el domingo 30 de agosto.

La jornada se llevará a cabo en el Club de Campo La Escapada, ubicado en la intersección de Urien y La Caldera, en la localidad de 20 de Junio, manteniendo el mismo cronograma previsto, con convocatoria a partir de las 9 horas.

En esta edición, la propuesta invita a participar a toda la comunidad vistiendo los colores celeste y blanco.

La competencia de running cuenta con tres categorías: 8K competitivos, 3K participativos y 1K Kids. La inscripción es libre y gratuita y puede realizarse a través del sitio oficial del Municipio de La Matanza en lamatanza.gov.ar/matanzacorre.

Con las iniciativas deportivas y recreativas, el Gobierno local promueve la actividad física y los hábitos saludables, además de ofrecer a las vecinas y vecinos, de todas las edades, un encuentro comunitario en un entorno natural y turístico como es la localidad de 20 de Junio.

Toda la información relacionada con la carrera y las novedades sobre su organización las pueden encontrar en las redes oficiales de @deportesmatanza.

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