La APDH presentó un informe sobre la falta  de acceso a agua potable en barrios de La Matanza

Según el mismo informe, “las plantas de tratamiento de crudos no cuentan con un mantenimiento programado y colapsan vertiendo el crudo a las calles contaminando las napas” y hay que limitar el uso de la bomba para que no colapse.

Como hay casas que no cuentan con tanque de almacenamiento, cuando la bomba no funciona por cuidado, no tienen agua. En la zona viven 2800 Personas.

En el barrio 22 de Enero de Ciudad Evita se abastecen de una pequeña red comunitaria sin presión suficiente y que no llega a todas las viviendas. En el lugar viven unas 90 familias que no cuentan con asistencia de camiones de agua.

