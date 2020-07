Rossi y Espinoza recorrieron los centros logísticos de preparación y distribución de alimentos del distrito

“Nuestras y nuestros soldados nos muestran que la voluntad de ayudar y el sentimiento del deber no conocen el egoísmo ni las conveniencias personales”, señaló Espinoza, quien recordó también que “contamos con ellos hoy como contamos con ellos hace unos años cuando un fuertísimo tornado afectó a más de 4 mil vecinos de nuestro municipio, y nuestros soldados estuvieron auxiliando, curando, reconstruyendo, cuidando a todas y a todos, cumpliendo con su deber y obedeciendo a su sentimiento de solidaridad, esa solidaridad que no se impone, sino que nace del amor por los otros”.

El ministro de Defensa, por su parte, destacó la tarea del Ejército durante esta pandemia no sólo en La Matanza, sino en todo el territorio nacional: “el presidente de la Nación, Alberto Fernández, me indicó que había que poner toda la capacidad de las Fuerzas Armadas a disposición de la lucha contra el Covid, y hemos generado un despliegue enorme, con más de 8.000 acciones realizadas a lo largo y ancho de todo el país”.

