Exigen la aplicación de un protocolo específico para la vacunación de personas con TEA

Profesionales de la salud vinculados a la organización confeccionaron el material que cuenta con el aval de las 400 familias que integran la ONG. “Es importante aclarar que esta charlas con la Secretaria de Salud empezaron en agosto de este año, para que cuando llegara el turno de niños/as y adolescentes ya estuvieran dichos afiches, pero lamentablemente esto no fue así, no existe ningún vacunatorio con esa información tan importante para las personas con autismo”, lamentaron en el escrito.

Desde TGD Padres TEA La Matanza denuncian que pusieron a disposición del Municipio una serie de afiches con imágenes explicativas para que fueran pegadas en todos los vacunatorios del distrito, pero la acción no se llevó a cabo. El proceso de inoculación puede llegar a ser traumático y crítico si la persona no recibe el acompañamiento adecuado para comprender paso a paso lo que irá ocurriendo, explican desde el organismo.

