Fernández: «No va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer»

Desde Santa Clara del Mar el Presidente desmintió las versiones de que la la renegociación de la deuda con la entidad crediticia abarbaca una reforma jubilatoria y aseguró que no se frenarán «el incremento de las jubilaciones» o el aumento del presupuesto real destinado a la obra pública. El Presidente particip del anuncio de continuacin de obras de un polideportivo en Santa Clara del Mar El Presidente participó del anuncio de continuación de obras de un polideportivo en Santa Clara del Mar. El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda «tomada con una irresponsabilidad increíble» no va a detener «el crecimiento del país» y aseguró que tampoco frenará «el incremento de las jubilaciones» o el aumento del presupuesto real destinado a la obra pública. El Jefe de Estado encabezó este mediodía la inauguración del polideportivo municipal de Santa Clara del Mar -una obra que se había detenido durante el gobierno de Mauricio Macri- y como contraste destacó que la «Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas (en marcha) y 100 mil viviendas (en construcción) en todo el país». «Vamos a hacer más obras, la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Que los jubilados estén muy tranquilos, seguiremos trabajando para que mejoren día a día, No hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones», señaló el Presidente. Las palabras de Fernández respondieron a las versiones periodísticas que afirmaban que el acuerdo con el organismo multilateral de crédito encubría una reforma jubilatoria. «Todos los días uno tiene que luchar contra la mentira instalada. Tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplir», dijo y añadió que el Gobierno del Frente de Todos lucha por «ordenar» una «economía desquiciada» dejada por el macrismo, «con una inflación muy alta y una deuda como nunca tuvo la Argentina, tomada con una irresponsabilidad increíble». Fernández dijo creer que se está «viviendo un tiempo bisagra» luego de la pandemia de la Covid-19, pero señaló que durante los dos años en los que el coronavirus acapara la atención de todos, su administración hizo «infinidad de cosas», como el gimnasio que hoy se inauguró en Santa Clara del Mar. «La Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas y 100 mil viviendas en todo el país y esto empezó a suceder en medio de la pandemia», puntualizó.