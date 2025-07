El CUDI de La Matanza abre las inscripciones para la carrera de Enfermería Universitaria

El Centro Universitario de la Innovación realizó la apertura de la matrícula para comenzar Enfermería Universitaria, una propuesta académica de excelencia que se dicta en el CUDI a través de la gran Universidad de Buenos Aires (UBA).

La inscripción para el Ciclo Básico Común (CBC)-UBA XXI de la carrera de Enfermería Universitaria estará abierta del 27 de junio al 11 de julio. Las y los interesados podrán realizar el trámite de preinscripción de forma virtual a través del siguiente enlace: https://www.cudi.ar/preinscripcion/.

Para concretar la inscripción, los aspirantes deberán presentar fotocopia del título o analítico secundario, ya sea legalizado por la UBA o con el certificado de legalización correspondiente. En caso de no contar con el analítico, se aceptará una constancia de título en trámite siempre que no se adeuden materias. Aquellos con títulos secundarios emitidos en el extranjero deberán presentar la convalidación correspondiente por la Secretaría de Educación de Argentina. Es importante destacar que no se aceptarán constancias de alumno regular o constancias de títulos en trámite que indiquen adeudar materias del secundario.

El CUDI representa un pilar fundamental en la estrategia de inclusión, avance e innovación del distrito. Su moderno edificio universitario, ubicado en Ruta 3, kilómetro 32,5, en la localidad de González Catán, ofrece una amplia y variada oferta académica; que se orienta a carreras de vanguardia en innovación y desarrollo tecnológico, fruto de la articulación con cinco reconocidas universidades nacionales: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno local con la educación pública de calidad y la formación de profesionales esenciales, en este caso para la salud de la comunidad.

Para más información o realizar consultas sobre esta u otras carreras disponibles en el CUDI, las y los interesados pueden comunicarse vía mail a cudiinfo@gmail o visitar el sitio web oficial: cudi.ar.