“Voy a ser candidato a intendente por dentro o fuera del peronismo”

Así lo aseguró Fernando Asencio, ex concejal de La Matanza, a días de renunciar a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además adelantó que dará el debate por la división de La Matanza y que su proyecto contempla la segmentación del partido en tres.

Tras renunciar a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por diferencias con la ministra Victoria Tolosa Paz, el ex concejal Fernando Asencio afirmó que será candidato a intendente en las próximas elecciones “por dentro o por fuera del peronismo” y que dará el debate por la división del distrito.

Sin tener definido el espacio político por el cual será candidato, Asencio adelantó: “si al peronismo no le interesa lo que tengo para proponer en La Matanza, por supuesto que sigo, y en cualquier espacio”.

Sobre la división de partido, el ex edil explicó que su proyecto contempla segmentar el distrito en tres. “Es un debate que quiero dar”, dijo el candidato a intendente, quien además remarcó que “la descentralización no funcionó” porque “el Estado no llega a cada rincón de La Matanza.