“La dinámica de la incertidumbre” el nuevo libro de María Sueldo Müller

Un nuevo libro. Un nuevo comienzo. Una nueva manera de decir.

Como primera presentación, una estética impecable en la tapa y en su interior con los geniales dibujos de Lázaro Müller. Son ilustraciones que marcan el exacto momento de la palabra que define el poema. Nos proponen un movimiento para equilibrarnos, para ver si todavía todo sigue ahí donde lo dejamos.



Por: Elizabeth Molver



La editorial Leviatán pone su sello y su nota de confianza junto al profundo análisis en el prólogo de Claudia Schvartz.

Quién sino María como buena poeta, profesora y amante de las ciencias exactas era la más indicada para escribir este poemario, que combina a la perfección la física con la palabra poética.





Todo el tiempo está presente la dicotomía entre la eternidad y la finitud.



“No hay solución real para este planteo”, “no es proceso reversible” este negar que afirma … como si negar sea todo lo sensible y afirmar sea todo lo científico…



¿Dónde está entonces, la absoluta certeza? la tienen los pájaros? El movimiento, la inquietud?



Dos definiciones, dos sentimientos opuestos, difíciles de expresar: odio y amor, María logra decirlo de una manera específica y poética en Fractal y Corriente continua.



El diálogo que sucede entre Inercia y Dinámica nos hace ir y volver para comparar, releer y comprender esas definiciones de la ciencia exacta y de la ciencia inexacta que es el vivir en este mundo y sus relaciones con los demás.



El poemario se basa en una serie de definiciones y a la vez cuestionamientos que buscan algún atisbo de certeza. Descubriendo que lo único que se puede afirmar es… que no hay certezas de nada. Y si tal vez algo de eso aparece quema como en Refracción convergente.



No hay remedio … Todo se quebrará como dice en Fatiga. ¿Todo se quebrará? ¿el cuerpo, el amor, la vida?



Las imágenes en este libro no abundan, pero tienen la contundencia que la poeta sabe imprimirle a sus palabras como “lengua cuarteada vomitando humo…. o … peces que se asfixian a los saltos… o … se acurruca en el aliento final de la luz…

En la parte “Nombres”, Sueldo Müller puede describir a esas personalidades de la ciencia, contarnos, iluminarnos con sus descubrimientos, rescatar a algunas mujeres como Payne y Marie Curie, y hasta pedirle explicaciones al propio Einstein … explicame ese asunto / de la relatividad / Albert / no /no empieces con eso / de que la masa varía /de acuerdo al aumento de energía…



Reconocerse, asumirse en el caos decía el artista Felipe Noé. Caos, para que surja algo nuevo… María nos habla también desde el caos de los objetos, los movimientos, los sentires, su propio caos, para volver a surgir. Bienvenido este caos, esta poesía inmensa, puntillosa, exacta de formas y palabras, bienvenida “La dinámica de la incertidumbre” a nuestras bibliotecas y a nuestras vidas.

María Sueldo Müller. Nació en Buenos Aires en 1980. Es Licenciada en lengua y literatura (UNLaM).; profesora y escritora. Publicó los libros Propia Sombra, Ed. Cruz de Mayo (2004); El dedo cruel de la sonámbula, Ed. El Cardo Azul (2017) y Expulsada del Edén, Ed. Leviatán (2020). Participó de las antologías: Poesía de La Matanza 1970-2015, Ed. Del nuevo cántaro (2015); Alto Guiso: poesía Matancera contemporánea, Ed. Leviatán (2016); Nada de Poesía: pequeñas antologías, Ed. Piedra al cielo (2017); Cartas desde Maule, cartas desde Buenos Aires, Ed. Inubicalistas, Santiago de Chile (2017); Alto Guiso II: Homenaje a Pedro Chappa, Ed. Leviatán (2017); América, grito de mujer, Ed. Uniediciones, Bogotá (2017); Desde el aula: ensayos, Ed. La brújula del sur (2018) y Costuras de la palabra, Ed. Kañi (2023). Participó de numerosos colectivos artísticos, ciclos, encuentros y festivales nacionales e internacionales. También participó, como coordinadora y expositora, en paneles, conversatorios y simposios vinculados a las literaturas del conurbano. Junto a Elizabeth Molver y Alba Murúa lleva adelante el ciclo poético “La Dicha” desde el 2020. Trabaja como profesora de niveles universitario y terciario. Reside actualmente en la ciudad de Brandsen.