Educación y Deporte: Capacitación en Introducción al Trastorno del Espectro Autista

El Gobierno local informó que continúa brindando espacios de formación e intercambios vinculados al deporte, la salud, y diversas temáticas de interés para toda la comunidad, de forma libre y gratuita. Incluye inscripción previa.

La actividad es organizada por el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, junto a la organización Familias T.E.A. La Matanza. Será el viernes 8 de agosto a las 18 horas en el SUM del Polideportivo Balestrini, Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador.

Este taller de Introducción al TEA está principalmente destinado a profesionales en el área de educación o deportes, vinculados en su labor diaria con personas con discapacidad; pero pueden participar también personas interesadas en saber más sobre la temática en general.

Este encuentro tiene el objetivo de generar conocimientos sobre el marco normativo referido a discriminación por motivos de discapacidad; brindar recursos y herramientas teórico-prácticos para incorporar la perspectiva de diversidad funcional y problematizar las construcciones y representaciones sociales; y construir conocimientos relativos a las características del trastorno del espectro autista (comportamientos típicos, variables de crisis, actuación inmediata, entre otros).

Las y los interesados tienen tiempo para anotarte hasta el miércoles 6 de agosto a través del siguiente link: https://lamatanza.gov.ar/cienciasdeldeporte

Los ejes temáticos que se desarrollarán serán los siguientes: Breve introducción normativo, Características del Trastorno del Espectro Autista, Comunicación verbal y no verbal, Autorregulación, habilidades sociales, intereses restringidos, perfil sensorial, Herramientas prácticas de trabajo, teniendo en cuenta las características de las personas con TEA en el ámbito del deporte.