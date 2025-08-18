Magario: “El 7 de septiembre las urnas se tienen que llenar de boletas de Fuerza Patria”

La vicegobernadora y candidata llamó a construir “una épica y una cruzada” para frenar a la motosierra en la provincia de Buenos Aires.



La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo este lunes que en las elecciones provinciales del 7 de septiembre “las urnas se tienen que llenar de boletas de Fuerza Patria” y pidió construir una “épica y una cruzada” contra los libertarios.

La vicegobernadora, que también es candidata a diputada provincial de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral ,participó de la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud en San Vicente junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

“Más allá de la dignificación que tienen estos edificios, porque cuando llegamos a un lugar público a ser atendidos, que tengamos un lugar así es maravilloso. La dignidad también está en el edificio donde nos atienden”, expresó Magario, según se informó en un comunicado.

Y planteó que “un Estado que no invierte en salud, en educación, en desarrollo, en crecimiento, acompañado por el desarrollo de la provincia y los municipios, es un Estado que se aparta y que quita esos derechos”.