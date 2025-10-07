Se prepara la muestra Innovatech más grande de zona oeste

Por segundo año consecutivo se realizará en Ituzaingó el encuentro Innovatech Expo 2025, un evento organizado por la Secretaría de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos del Municipio de Ituzaingó. Con el apoyo de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Esta exposición de entrada gratuita busca incentivar la innovación en la gestión y la incorporación de tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El evento se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre en el Palacio D’or, ubicado en Martín Fierro 3651, Parque Leloir, en el horario de 9:30 a 17:30 hs.

“Es el segundo año que lo hacemos y es una exposición que está dirigida a las empresas tecnológicas, emprendedores que están innovando y a la educación, tanto universidades como colegios secundarios con la presencia de los y las estudiantes del último año que prepararon durante todo el año, proyectos y propuestas para exponer”, detalló Sandra Rey, titular de la cartera de Innovación y Tecnología local.

Y agregó que “Los y las estudiantes del último año de los colegios públicos y privados presentan proyectos para participar de la “hackathon”, con las temáticas: Ituzaingó ciudad verde e Ituzaingó Ciudad Inteligente, y luego por medio de un jurado especialista se evalúa el proyecto, la presentación y realiza la entrega de premiación de los proyectos más destacados”.

Además, destacó la presencia de las Universidades Nacionales, como “UTN, Hurlingham, Ituzaingó, UAI, Moreno. Y representantes del instituto INTA e INTI”.

Acompañar empresas tecnológicas

Rey puso en valor la importancia de “introducir en este encuentro dos campos fundamentales como lo son lo público y lo privado. Siempre nos dio buenos resultados, porque uniendo los dos sectores, se crean enormes redes que ayudan a avanzar en crecimiento tecnológico, productivo y de cooperación con la preocupación del hoy y con la mirada puesta en el futuro”.

Con respecto al desarrollo del encuentro que se desarrolla este miércoles 8 de octubre, detalló: “Desde la mañana temprano esta la inauguración, a las 9:30 horas y durante todo el día se presentaran distintas charlas enfocadas en la Inteligencia Artificial, tecnología, desarrollo, emprendimientos. Se contará con un panel de empresarios tecnológicos que compartirán sus experiencias, desafíos y soluciones que encontraron en el camino del desarrollo. La propuesta es analizar el mundo que viene y para el cuál hay que estar preparados”.

Además, analizó la importancia de la presencia de las pequeñas y medianas empresas ya que tienen la oportunidad de “conectarse con otras PyMes, fortalecer la red de contactos entre ellas por medio de la posibilidad de conocerse, recomendarse productos y sumando al público general que asiste, que las conoce y adquiere sus productos”.

“Todo lo que tiene que ver con la tecnología, las app, el desarrollo tecnológico de las propias empresas, sistemas educativos. Hay una nueva vida por delante en la que muchas cosas no conocemos y esta expo es la oportunidad para comenzar a compartir el conocimiento”, destacó.

Finalmente valoró este espacio en un momento en que “la economía, el consumo y la situación de las PyMes están en un proceso recesivo. Estamos preocupados, porque muchísimas empresas se tuvieron que ir achicando, no pueden tomar nuevo personal, tienen la maquinaria detenida, y el trabajador que se jubila no es remplazado. Entre todos, tenemos que reforzar las redes para sostener todo el sistema”.