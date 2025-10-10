La Matanza: realizaron dos operativos durante una investigación narco e incautaron droga y dinero en efectivo

11 octubre, 2025Además, detuvieron a una mujer. Con el correr de los días, los investigadores intentarán dar con el paradero de otros integrantes de la banda.

Droga y dinero en efectivo secuestrado y una persona detenida fue el saldo de una investigación exhaustiva que realizaron agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de González Catán, partido de La Matanza en una pesquisa vinculada a la comercialización de drogas.

De acuerdo a lo precisado en la causa, los allanamientos se realizaron en dos domicilios particulares sel sur del Distrito. Durante uno de los procedimientos, apresaron a una mujer de 33 años e incautaron envoltorios de pasta base de cocaína y marihuana.

Según informaron voceros de la fuerza provincial, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza permitieron recabar pruebas en la causa. El seguimiento de movimientos de los sospechosos permitió establecer puntos de venta y la modalidad de la actividad ilícita.

Durante los operativos, los uniformados secuestraron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y documentación de interés para la investigación. La mujer detenida quedó a disposición de la Justicia. Con el correr de los días, los investigadores intentarán dar con el paradero de otros integrantes de la banda.