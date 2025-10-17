LLA reunió a su mesa bonaerense para ajustar la fiscalización y la recta final de la campaña

El oficialismo nacional necesita recortar la diferencia que le sacó Fuerza Patria en las legislativas provinciales de septiembre.



La Libertad Avanza realizó una reunión de la mesa política de la provincia de Buenos Aires para afinar detalles de la fiscalización y de las últimas actividades de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo.

El encuentro se llevó adelante desde las 14 en la Casa Rosada, encabezado por la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei y participaron el armador Sebastián Pareja; el primer candidato de la lista de diputados de LLA, Diego Santilli; el diputado Cristian Ritondo; la ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el diputado provincial electo Diego Valenzuela; y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entre otros.

«La idea es ajustar los últimos detalles de la campaña, ya entrando en la recta final, todos los días trabajando fuerte con la fiscalización», sostuvieron fuentes del partido violeta sobre la reunión que se extendió por más de tres horas.

Este martes, LLA realizará un encuentro con la juventud de toda la provincia en el municipio de Almirante Brown, mientras que aún no se confirmaba si habrá un acto en el conurbano este miércoles, antes del cierre de campaña en la ciudad santafesina de Rosario.

«No está confirmado aún», dijo una fuente gubernamental sobre si habrá una actividad de campaña con el presidente Javier Milei a la cabeza en el municipio de Ezeiza, como había trascendido.

La provincia de Buenos Aires, distrito más grande del país, es seguida muy de cerca por parte de LLA, luego de la fuerte derrota que sufrió en las elecciones legislativas locales del 7 de septiembre.

En las filas libertarias se entusiasman con el recorte de la diferencia en la provincia que les estaba sacando semanas atrás Fuerza Patria, según estarían mostrando las últimas encuestas encargadas.

Trascendió que poco después de que estallara el escándalo de los aportes que habría recibido José Luis Espert del empresario «Alec» Machado, el peronismo le estaba sacando 18 puntos de diferencia a LLA y que desde que Diego Santilli se puso al frente de la campaña, el margen se redujo a un dígito.