Dos detenidos tras robo piraña en Villa Celina

Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza registraron el momento en que le roban a un joven en la localidad de Villa Celina. Las imágenes muestran el momento en que dos delincuentes rodean a una de las víctimas y le roban dinero y celulares, mientras que otro de los jóvenes en una primera instancia logra escapar.

El violento robo al estilo “piraña” fue registrado por las Cámaras del COM y sirvió para la identificación de los dos delincuentes.

De esta manera los operadores del COM Matanza dieron aviso a las fuerzas que patrullaban la zona y recabaron información sobre los malvivientes, logrando una orden judicial para allanar sus viviendas.

Finalmente los dos sospechosos fueron detenidos y ya se encuentran en manos de la Justicia.

Desde el Municipio destacaron la importancia del sistema de monitoreo, que permitió detectar el hecho en tiempo real y lograr la detención de los delincuentes suministrando un apoyo valioso y efectivo a las fuerzas policiales y al sistema judicial.

Gracias a la tecnología aplicada a la protección ciudadana y con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K y una infraestructura de última generación, el COM de La Matanza permite un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo así, la prevención del delito en todo el distrito.