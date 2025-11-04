La Justicia falló y definió si las empresas pueden obligar presencialidad a los padres que hacen teletrabajo

El fallo considera que el home office ya era una “modalidad esencial” del contrato y que la orden de volver fue un “ejercicio abusivo del ius variandi”.



Un fallo judicial ejemplar en Tucumán ordenó a un call center restablecer la modalidad de teletrabajo a una empleada a la que había intimado a retomar tareas presenciales de forma unilateral.

La Justicia consideró que la decisión de la empresa fue un «ejercicio abusivo del ius variandi» (la facultad del empleador de cambiar condiciones laborales), ya que el home office se había convertido en una «modalidad esencial» del contrato.

El fallo, si bien aún no está firme, da 10 días a la empresa para cumplir la orden.