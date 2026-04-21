Kicillof se presentó en Tribunales por la deuda de la Nación por jubilaciones: se espera una definición en junio

“Pedimos la plata de los jubilados que Nación tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia”, detalló.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para abordar la demanda de la Provincia por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y se resolvió otro encuentro para junio, del cual deberá salir definida una propuesta de pago de parte de la Casa Rosada.

“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.



Al respecto, Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.

«De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un flujo, a una transferencia desde Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema. Hoy tuvimos la segunda audiencia, y la verdad que lo que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, detalló.