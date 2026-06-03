Corazón del Pueblo: El Festival de MTZ llega a Luzu con actividades gratis para jóvenes y familias

Una nueva posibilidad de pasar el día con amigos o en familia, al aire libre, con un evento gratuito lleno de color, música, encuentro, entretenimiento y mucho más.

Este sábado 6 de junio, la Plaza Armada Argentina se transforma en el escenario de una tarde llena de arte, shows en vivo y propuestas recreativas al aire libre. El encuentro arranca a las 14 horas en las calles Bermúdez y Juan Florio, con entrada libre y gratuita.

El festival Corazón del Pueblo contará con un despliegue de propuestas pensadas para el encuentro y la participación de vecinas, vecinos, familias, jóvenes, grandes y chicos de todas las edades.

Durante la tarde, se presentarán shows musicales en vivo, espacios dedicados a las artes visuales, una feria de emprendedores locales, talleres participativos y diversas actividades recreativas al aire libre.

Este encuentro, es una iniciativa del Gobierno local, a través de la secretaría de Juventudes, y nace con la idea de activar nuevos espacios públicos en las ciudades del distrito, dándoles a las y los jóvenes un lugar propio para la expresión, la creatividad y el intercambio vecinal. Con este tipo de propuestas recreativas y culturales, La Matanza sigue apostando a generar actividades que unan a la comunidad y llenen de vida las plazas del distrito