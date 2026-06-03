Curso de manipulacion de alimentos

Está abierta la inscripción para el Curso de Manipulación Segura de Alimentos que ofrece el Municipio de Ituzaingó, junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Esta nueva edición tendrá lugar el lunes 6 y el miércoles 8 de julio a las 8:30 horas, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles).

El curso, gratuito, presencial y con cupos limitados, está dirigido a trabajadores y microemprendedores de Ituzaingó que, por su actividad, están en contacto directo con alimentos en su preparación, envasado, almacenamiento y transporte o distribución, para que la manipulación de los mismos cumpla con los estándares de seguridad e higiene.

Los vecinos y vecinas que completen la capacitación obtendrán el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos que, conforme al Código Alimentario Argentino, los habilita para trabajar.