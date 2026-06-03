Nueva semana de asesoramiento y atención a la salud en ciudades de La Matanza

La iniciativa del Gobierno local tiene como objetivo acercar servicios esenciales y políticas públicas directamente a los barrios del distrito. La jornada se llevará a cabo este viernes 5 de junio, de 10 a 13 horas, en la intersección de Bartolomé Mitre y Avenida Díaz Vélez.

Accediendo a Derechos contará con un despliegue conjunto de diversas áreas municipales y organismos nacionales para brindar atención y asesoramiento gratuito a la comunidad. Las vecinas y vecinos podrán acceder a las siguientes prestaciones:

Salud Pública: Aplicación de vacunas del calendario, testeos rápidos de VIH y Sífilis, consejería en salud sexual con entrega de métodos anticonceptivos, y controles de presión arterial y glucosa. Además, se gestionarán turnos para mamografías, se brindará asesoramiento sobre los distintos programas sanitarios y el área de Zoonosis realizará vacunación antirrábica para mascotas.

Desarrollo Social: Acompañamiento a través de las Mesas Territoriales, inscripción al Programa Más Vida, orientación general sobre las líneas de asistencia de la Secretaría, y entrega de semillas del programa Huertas Matanceras junto a recetarios comunitarios del Área de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Mujeres, Políticas de Género y Diversidades: Espacio de orientación y asesoramiento sobre el programa de Gestión Menstrual, la Red de Puntos Género y los encuentros de Meriendas Trans, entre otras herramientas locales.

Trámites Nacionales: Asesoramiento integral para gestiones y prestaciones de ANSES.