Asistencia, contención e inclusión: la red municipal que acompaña a mujeres de La Matanza

La implementación de programas de respuesta inmediata. con presencia en los barrios y acompañamiento permanente aseguran un respaldo integral para las vecinas y familias del distrito, frente al contexto alarmante que vive el país.

Las mujeres y diversidades del distrito cuentan con contención profesional, orientación legal y acceso efectivo a sus derechos. Con un esquema territorial continuo, el Gobierno local garantiza canales de asistencia gratuitos y confidenciales para acompañar situaciones de violencia, promover la salud integral y fortalecer las oportunidades laborales en cada localidad.

Esta labor cobra fundamental relevancia ante la realidad nacional que reflejan las estadísticas: En lo que va del 2026 se registraron 147 víctimas fatales por violencia de género -una cada 35 horas-, dejando a 145 niños sin sus madres; y ya suman más de 230 intentos de femicidio, en un contexto donde más del 63% de los agresores son parejas o exparejas y la mayoría de los hechos ocurren en el hogar. A su vez, tan solo el 15% de las víctimas llega a realizar una denuncia previa.

En este panorama, la presencia y eficiencia del Estado resulta decisiva para acortar las distancias y ofrecer respuestas concretas en cada una de las ciudades. En La Matanza las mujeres y diversidades cuentan con asistencia, orientación y acceso a programas de acompañamiento, a través de diversos recursos coordinados desde la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local.

Línea 0800 PARÁ: Orientación e intervención inmediata a través de llamadas al 0800-999-7272 o mensajes de WhatsApp al 11-3672-7272.

Si las buscamos, no desaparecen, un programa que lleva acompañando más de 800 casos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBT+, que se ausentan de sus hogares.

Salud y gestión menstrual: Entrega de copitas menstruales y talleres de salud en las ciudades del distrito.

Redes comunitarias y contención: Más de 60 Puntos Género brindan información asistencia, capacitaciones y charlas permanentes.