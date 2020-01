Fernando Espinoza: “La educación es un derecho y nuestro deber es garantizar el acceso a ella”

En relación con el programa Espinoza resaltó lo más importante y es que “por un lado va a generar trabajo y formación a los cooperativistas para que tengan un oficio y una salida laboral en el sector privado. Nosotros queremos que cada argentino pueda conseguir formarse, tener una capacitación y conseguir un trabajo en el sector privado. Es un eje fundamental para poner en funcionamiento a la Argentina, reactivando el trabajo. Y por otro lado generar las condiciones de una educación pública y gratuita con toda la dignidad que debe tener, porque no hay futuro si no hay decisiones políticas que generen igualdad entre un chico que va a una escuela pública y uno que va a una escuela privada. La educación es un derecho y nuestro deber es garantizar el acceso a ella, en las mejores condiciones.”

