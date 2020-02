Desde Producción aseguran que mejoraron las expectativas de crecimiento en el distrito

La titular de Producción detalló que los resultados de la encuesta indicaron que hubo una “suba de costos del 16 por ciento y un acumulado anual del 60 por ciento. Además, a pesar del fuerte ajuste en la ocupación ocurrido en 2018, el 26 por ciento de las Pymes despidió personal, y el 82 por ciento de las empresas no invirtió (9 puntos más que hace un año), y el 87 por ciento no exportó en el cuarto trimestre de 2019, subiendo 3 puntos más que un año atrás”.

