Una enfermera que tomó muestras 160 guardas, presentó síntomas de COVID- 19

En un primer momento se informó que el hombre no registraba antecedentes de viajes ni contacto con personas que regresaron de países considerados de riesgo. Pero hormas más tarde, trascendieron que habría sido su jefe que regreso del exterior y no realizó la cuarentena obligatoria, el que le contagio el virus.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.