Crece el malestar de los trabajadores con el Sindicato Municipal

A todo esto hay que agregarle la actitud provocadora del sindicato al anunciar que su oficina de préstamos se encontraba funcionando pese a la cuarentena. “Promocionan préstamos para seguir endeudando al pobre municipal”, criticó uno de los comentarios en redes sociales afirmando que “el sindicato no debe ser una financiera”. Los créditos a tasas usureras brindados por el sindicato no son nuevos ya que esta práctica lleva largos años en La Matanza.

