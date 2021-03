Desde el Hospital Balestrini aseguran que solo vacunan al personal registrado en la web

Además, explicó que el 16 de enero, fecha en que Gutiérrez fue citada, el nosocomio no tenía turnos asignados “porque habían sido suspendidos desde el Ministerio de Salud el 14 de enero”. Remarcó también que desde la institución no pueden reprogramar los turnos.

“Tenía turno para el 16 de enero. Cuando me presento, el vacunatorio estaba cerrado y un señor de seguridad me dijo que el hospital se había quedado sin vacunas. Días después, volví y me dijeron lo mismo, pero que podía volver cuando se empezaran a aplicar las segundas dosis y, si le sobraban, me iban a vacunar”, denunció en un medio televisivo Tania Gutiérrez, una de las enfermeras denunciantes que había sido citada en el nosocomio.

Tres enfermeras que habían sido citadas para recibir la primera dosis de la Sputnik V en el nosocomio denunciaron que sus turnos fueron cancelados y no reprogramados, mientras que se había vacunado a “personas que no correspondía”. La directora de la institución médica, Liliana Álvarez, desmintió las acusaciones.

