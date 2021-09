La UNLaM abrió la inscripción a talleres

En esta oportunidad, once cursos darán inicio durante septiembre destinados a todos aquellos que deseen explorar las distintas expresiones artísticas: Ilustración Científica; POP UP y mecanismos en papel; Imágenes 3D para proyectos artísticos; Realización Audiovisual; Perspectiva; Perspectiva para la creación de espacios; Construcción de mini relatos textiles; Canto lírico; Introducción a la acuarela; Conocimiento sobre el arte y Color y composición en el siglo XX.

