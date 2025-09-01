Nuevos sentidos de circulación para un tránsito fluido y seguro en La Matanza

Actualmente, el Gobierno local está implementando cambios permanentes en la circulación vehicular en la zona de la Ruta 4 (Diego Armando Maradona), debido a la finalización de la obra de ensanche de la misma.

Luego de la obra de ensanchamiento de la Ruta 4 y por disposición de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de La Matanza, se determinó cambiar de manera permanente el sentido de circulación vehicular hacia el Norte y hacia el Sur del distrito por Venezuela, Virrey Cisneros y Caupolican.

Quienes circulen por Venezuela y deseen cruzar Ruta Nº 4 sentido a Rafael Castillo, deberán doblar a la derecha en Coronel Lynch, luego girar a la izquierda en Ramón Falcón y por esta vía cruzar la Ruta Nº 4 para luego continuar por Venezuela. Para aquellos vehículos que circulen por Venezuela sentido a San Justo y deseen cruzar la Ruta deberán doblar en Centenera a la derecha, girar a la izquierda en Doctor Ramón Carrillo hasta Ensenada y por esta vía cruzar para continuar por Venezuela.

La intersección intervenida pertenece a las localidades de San Justo y Villa Luzuriaga y la modificaciones se hicieron sobre la arteria Venezuela de un lado y otro de la Ruta Nº 4. Se colocaron semáforos, carteles de contramano, flechas marcando el sentido obligatorio de circulación y delineadores rebatibles que separan un carril de otro y son refractarios en horarios nocturnos para evitar accidentes.

Asimismo, en la misma zona hubo cambios en los sentidos de las calles Virrey Cisneros y Caupolicán, ambas en el cruce con la Ruta, donde la primera ahora es mano única sentido a San Justo y la segunda es mano única sentido hacia Casanova, para ordenar la circulación del tránsito con las nuevas colectoras de la obra en Ruta Nº 4.

Para completar la mejora de circulación en la intersección de Virrey Cisneros y Caupolicán con la ruta se colocaron semáforos con giros en las colectoras de un lado y otro para poder retomar hacia un lado y otro dependiendo la circulación actual y deseada de los automovilistas.

Obras que quedan para siempre

La reconstrucción de las calzadas principales y la construcción de nuevas calles colectoras, que vino avanzando desde la Avenida Don Bosco hacia la Rotonda de San Justo, actualmente se encuentra en el último tramo. A medida que fue avanzando la obra de manera integral se fueron ejecutando dársenas y refugios peatonales, intersecciones semaforizadas e iluminación de última generación. Estas mejoras también incluyen obras de seguridad vial, como la colocación de señalización horizontal y vertical, que son claves para los más de 43.000 vehículos que transitan diariamente por la zona.

Las principales características de la obra: la reconstrucción de calzadas principales; construcción de colectoras; saneamiento hidráulico; dársenas y refugios peatonales; semaforización: Instalación de intersecciones semaforizadas para un tránsito ordenado; sistema moderno de iluminación; señalización horizontal y vertical para mejorar la seguridad de los más de 43 mil vehículos que transitan diariamente.

Con estas obras, el Municipio de La Matanza y la provincia de Buenos Aires reafirman su compromiso con el desarrollo de infraestructura pública que impacte de manera directa y positiva en la calidad de vida de sus habitantes, apostando al crecimiento y bienestar de la comunidad.