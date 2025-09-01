En el AMBA se podrá utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, celulares y relojes con tecnología NFC, código QR y SUBE física o digital.



Quince líneas más de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incorporaron al sistema SUBE para que los pasajeros paguen el boleto con cualquier medio de pago.

Desde el Ministerio de Economía y Transporte anunciaron que a partir de este martes 9 de septiembre otras 15 líneas de colectivos se sumaron al sistema que te permite abonar el pasaje con distintas alternativas.

Se incorporaron 15 líneas de colectivos al sistema para que los pasajeros paguen con cualquier medio de pago

¿Cuáles son las líneas que se suman a la apertura SUBE en el AMBA?

Jurisdicción Nacional: 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193.

Jurisdicción Provincial: 410 y 429.

Opciones para pagar el colectivo

En estas líneas, ahora podés usar:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Código QR.

SUBE física o SUBE Digital.

Cómo pagar

Con tarjeta sin contacto, celular o reloj: indicá tu destino y acercá el medio de pago al validador.

Con QR: generá el código en tu celular y apuntalo de frente al lector, ubicado debajo de la pantalla.

“El valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas”, detallaron.

Además, confirmaron que, si viajas con tu SUBE, seguís accediendo a los beneficios sociales y a los descuentos por combinación entre colectivos de jurisdicción nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, trenes y subtes.

“La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros”, expresaron.