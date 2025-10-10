Persecusión con un detenido en Isidro Casanova

Con la asistencia de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio de La Matanza (COM), la policía persiguió y logró atrapar a un sospechoso que circulaba en un auto con pedido de captura en la localidad de Isidro Casanova.

Como se puede apreciar en las imágenes del COM Matanza, el delincuente intentó eludir a las fuerzas policiales abandonando el vehículo al tratar de huir corriendo, pero no logró confundir a los uniformados que lograron apresarlo y llevarlo a la comisaría más cercana donde se detectó que tenía antecedentes policiales y ya está en manos de la Justicia.

El automóvil Citroën con el que circulaba tenía pedido de captura.

Gracias a la tecnología aplicada a la protección ciudadana y con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K y una infraestructura de última generación, el COM de La matanza permite un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo así, la prevención del delito en todo el distrito.