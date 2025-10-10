Más de 500 intendentes e intendentas de todo el país exigen al Gobierno nacional un cambio de rumbo económico y social para la Argentina

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron la Asamblea de la FAM, junto a intendentes e intendentas de todo el país. El encuentro, de carácter federal, tuvo como eje central evaluar propuestas para exigir un cambio de rumbo económico y social para el país. En este sentido, presentaron un documento donde los jefes comunales expusieron su preocupación ante la terrible situación que sufren las vecinas y los vecinos de las provincias y los municipios, debido a las medidas crueles de ajuste del Gobierno nacional. Además, realizaron un pedido de reunión de forma urgente, acompañado de un llamado a la reflexión, al presidente Milei.

