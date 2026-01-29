Pinta Cuidarse: La campaña nocturna de cuidado para adolescentes y jóvenes de La Matanza

Con postas interactivas y propuestas lúdicas, el Gobierno local busca promover hábitos saludables, seguridad vial y reducción de riesgos en los principales puntos de encuentro nocturnos del distrito.

En un importante despliegue en el que participan diversas áreas de gestión, el Municipio de La Matanza lanzó la campaña de prevención nocturna, Pinta Cuidarse. Esta iniciativa territorial tiene como objetivo principal acompañar a las y los jóvenes durante la actividad nocturna, brindando información y herramientas de autocuidado y precaución para evitar cualquier contingencia.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Juventudes en conjunto con la Secretaría de Salud Pública, busca generar espacios de diálogo cercanos y accesibles en contextos de nocturnidad. Pinta Cuidarse aborda de manera integral ejes fundamentales como el uso responsable de métodos anticonceptivos, la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el consumo problemático de sustancias, la responsabilidad vial y la sensibilización sobre géneros y violencias.

Para garantizar un abordaje integral, el programa cuenta con la colaboración de la Secretaría de Control Comunal y la Subsecretaría General de Tránsito y Transporte. Juntas, estas áreas despliegan postas interactivas e itinerantes donde se realizan actividades lúdicas e informativas destinadas a las vecinas y vecinos.

Entre los objetivos centrales del proyecto se destacan Seguridad Vial, fomentando la figura del conductor designado; Salud Sexual, garantizando el acceso a métodos de barrera, como preservativos, y consejería especializada; Reducción de Daños, brindando pautas claras sobre hidratación, alimentación y los riesgos de mezclas de sustancias para mitigar crisis agudas; Derecho a la Salud, fortaleciendo la presencia del Estado para romper mitos y barreras de acceso a la información confiable.

En el inicio del programa, las juventudes del distrito podrán encontrar las postas de Pinta Cuidarse, los sábados de enero, de 22 hs a 01 hs en Avenida Luro y Valentín Gómez, Gregorio de Laferrere; donde además se hará entrega de preservativos y material gráfico con información de servicios locales, para brindar los recursos necesarios y acompañar a las y los jóvenes de La Matanza.