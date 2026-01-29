Descuentos y beneficios en el pago de las Tasas por Servicios Generales 2026 de La Matanza

El Gobierno local habilita para las vecinas y vecinos la posibilidad de ahorrar al abonar de manera anticipada el total anual de la Tasa por Servicios Generales (TSG), y reconoce a aquellos contribuyentes cumplidores con importantes bonificaciones.

La Matanza lanza una nueva iniciativa con diferentes beneficios para las y los contribuyentes, con el fin de premiar el cumplimiento y ofrecer un alivio fiscal. Hasta el 13 de febrero podrán optar por el pago anual anticipado o abonar la primera cuota de esta tasa.

La Tasa por Servicios Generales (TSG) resulta fundamental para sostener los servicios que el Municipio brinda diariamente a la comunidad en cada una de las ciudades del distrito, como el sistema local de protección ciudadana, la continuidad de las obras públicas, las propuestas de deporte y cultura, la puesta en valor y el mantenimiento de espacios públicos, parques y plazas, y el alumbrado y limpieza de las calles, entre otros. Por eso, para alentar el pago de la TSG se establecen diferentes beneficios:

•Descuento del 10% para quienes se adhieran al débito automático.

•Descuento del 10% adicional por pago anual anticipado, lo que permite un importante ahorro al cancelar el total del año en una sola vez.

•Descuento del 50% en las cuotas 5 y 6 del año 2026 para quienes no registren deuda en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025, reconociendo el compromiso de las vecinas y vecinos cumplidores.

Las personas interesadas podrán descargar su boleta ingresando a tsg.lamatanza.gov.ar o bien solicitarla por correo electrónico a direccionderecaudacion@lamatanza.gov.ar o tasa.serviciosgenerales@gmail.com

Para recibir más información o realizar consultas, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Recaudación – Dirección General de Ingresos Públicos, a los teléfonos 11- 6084-7741, 2206-1290 opción 1, o 4350-0401, de lunes a viernes en el horario de 8.15 a 15.30 horas.

De esta manera, La Matanza continúa impulsando políticas fiscales que mejoran y facilitan el cumplimiento tributario, reconociendo la importancia de contar con contribuyentes responsables, para fortalecer la prestación de los servicios públicos en todo el distrito.

Centros de Atención de Tasa por Servicios Generales 2026 y pago anual anticipado:

Banco de Cuentas de San Justo, Monseñor Marcón 3133. Lunes a viernes de 8.15 a 15.30 horas.

Región Noroeste, Av. Rivadavia 13.518 en Ramos Mejía. Lunes a viernes de 8.15 a 13.30 horas.

Delegación de Laferrere. Av. Luro 5757. Lunes a viernes de 8.15 a 13 horas.

Región Sur. Av. Juan Manuel de Rosas 17798. Km. 32 de González Catán. Lunes a viernes de 8.15 a 14 horas.

Delegación de La Tablada. Av. Crovara 3253. Lunes a viernes de 8.15 a 13.30 horas.

Delegación de Ciudad Evita. Av. Güemes 1778. Lunes a viernes de 8.15 a 11.45 horas.