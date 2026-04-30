Un estudio revela que los anticuerpos maternos influyen en la inmunidad oral del recién nacido

Lo asegura un trabajo que se conoció a tavés de Nature Communications.



Investigadores israelíes descubrieron que las madres no solo transmiten protección temporal a sus bebés, sino que también contribuyen a moldear el desarrollo del sistema inmunitario durante los años venideros, según informó la Universidad Hebrea de Jerusalén en un comunicado.

El estudio, publicado en Nature Communications, reveló que los anticuerpos IgG se transfieren de la madre al bebé antes del nacimiento.

La actuación de los anticuerpos

Estos anticuerpos llegan a las glándulas salivales del recién nacido y ayudan a guiar el desarrollo inmunitario temprano en la boca.

Según los investigadores, estos anticuerpos maternos actúan como guías para el sistema inmunitario del bebé, ayudándolo a aprender a tolerar bacterias inofensivas y a estar preparado para combatir gérmenes dañinos.

Los investigadores explicaron que, después del nacimiento, los anticuerpos de la leche materna continúan este proceso al favorecer el crecimiento y el fortalecimiento de la barrera protectora dentro de la boca.

El estudio también halló que cuando faltan o se interrumpen los anticuerpos maternos, el sistema inmunitario en la boca se vuelve más agresivo y la barrera protectora se debilita.

Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades bucales en el futuro, alerta el estudio difundido por Xinhua,