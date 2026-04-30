Municipio en tu Barrio suma nuevos servicios

El Gobierno local amplía el programa que acerca a las vecinas y vecinos distintas áreas de gestión, y asesoramiento en forma directa.

Municipio en tu barrio lanza nuevas jornadas durante la última semana del mes de abril de 10 a 15 horas, fortaleciendo la propuesta con más servicios que facilitan el acceso de la comunidad a más derechos y acompaña a las familias en sus gestiones cotidianas.

Durante los operativos, las vecinas y vecinos podrán realizar trámites de documentación, acceder a controles de salud, recibir asesoramiento social y orientación sobre distintos programas municipales, de forma gratuita el 30 de abril en la Región Descentralizada Sur – Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 17798, González Catán.

Diversas áreas municipales, en un trabajo articulado, Juventudes, Salud, Desarrollo Social, y Economía Social y Solidaria brindarán atención integral con las propuestas de acompañamiento y asesoramiento, que forman parte de la gestión del Municipio y cuentan con la colaboración de la Provincia:

•Operativo DNI – con turnos limitados.

•Partidas y certificados: domicilio, extravío y pre identificación – CPI.

•Inicio de trámite de cambio de género.

•Vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.

•Test de VIH-Sífilis, control de presión y glucemia.

•Inscripción a la Policía Bonaerense.

•Punto Gestión: asesoramiento integral a vecinas y vecinos.

•Inscripción al boleto estudiantil.

•Punto Joven: registro de tarjeta SUBE.

•Asesoramiento en programas sociales, entrega de semillas para autoproducción y recetarios comunitarios.

•Asesoramiento para emprendedores: monotributo, ferias, permisos, cursos y mucho más