Curso gratuito de Manipulación de Alimentos para emprendedores de La Matanza

Desde MTZ, se destcacó que se sigue acompañando a emprendedores, en esta oportunidad del rubro gastronómico con nuevas instancias de formación. La inscripción se encuentra abierta y se llevará adelante durante el mes de mayo.

Comienzan los Cursos de Manipulación de Alimentos destinados a emprendimientos gastronómicos del distrito que quieran desarrollarse en materia de seguridad alimentaria. La propuesta es gratuita, se realizará junto a la Dirección de Bromatología y la primera clase será el 21 de mayo.

De esta forma, el Gobierno local destaccó que garantiza a emprendedoras y emprendedores el acceso a una capacitación fundamental para el desarrollo de sus actividades, a través de la cual podrán obtener o renovar el Carnet de Manipulación de Alimentos, sumamente necesario para garantizar prácticas seguras en la elaboración y comercialización de productos locales.

Durante las jornadas, se abordarán contenidos fundamentales vinculados al manejo higiénico y seguro de alimentos a lo largo de toda la cadena productiva. Los cursos se desarrollarán en dos sedes municipales:

• Jueves 21 de mayo | 10 a 13 h

Región Descentralizada Noroeste

Av. Rivadavia 13.518, Ramos Mejía

• Miércoles 27 de mayo | 10 a 13 h

Región Descentralizada Sur

Av. J. M. de Rosas 17.798, Ruta 3 km 32, González Catán