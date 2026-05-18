El presidente de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires visitó la UNLaM

Autoridades del Departamento de Odontología de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) recibieron al presidente de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sebastián Mincarelli, con la finalidad de establecer convenios interinstitucionales.

En ese marco, la decana de esta Unidad Académica, doctora Mabel Manzelli, llevó adelante un recorrido por las nuevas instalaciones del Departamento, como el Laboratorio de Simulación y el de Morfología. Posteriormente, se realizó un recorrido por el campus de la UNLaM, donde el presidente de la Federación Odontológica pudo conocer el Teatro Universidad, el área de Deportes, la Biblioteca Leopoldo Marechal y los laboratorios de computación.

“Vamos a defender siempre a la Universidad Pública»

Al referirse a la Universidad Nacional de La Matanza, Mincarelli destacó: “Las instalaciones son realmente maravillosas, lo mismo que toda la Universidad. Nos asombró la magnitud, el tamaño, la limpieza”. Y resaltó los espacios como el teatro y el área de deportes: “Son realmente grandes, como la Universidad, inmensa”, resaltó.

Además, se mostró dispuesto a colaborar con esta Casa de Altos Estudios en cualquier tipo de convenio interinstitucional, reafirmando su compromiso con la defensa de la educación pública. «Siempre que podamos dar una mano, nos vamos a poder ayudar. Nosotros vamos a estar a disposición y vamos a defender siempre a la Universidad Pública», puntualizó Mincarelli.

Por otra parte, señaló que, si bien en el pasado hubo prejuicios entre las relaciones de instituciones públicas y privadas, “hoy en día es fundamental entender que ambos sectores pueden complementarse en beneficio del bien común”. Asimismo, enfatizó que “las políticas públicas deben ser acompañadas y colaboradoras por los privados».

A manera de cierre, el presidente de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires aconsejó a los estudiantes: “Abracen la profesión, amen lo que hacen”. Además, resaltó la importancia de valorar las condiciones en las que se puede cursar, especialmente en universidades públicas, y defenderlas: “La educación pública es una política de Estado que debemos proteger, ya que garantiza la formación de las futuras generaciones”.

“Esta visita es importante, ya que estamos buscando conexiones”

Por su parte, la decana del Departamento de Odontología, doctora Mabel Manzelli, explicó que la iniciativa para concretar esta visita surgió como parte de un esfuerzo por “establecer convenios interinstitucionales, dado que la Federación trabaja desde hace mucho tiempo con los odontólogos”.

“Esta visita es importante, ya que estamos buscando conexiones”, enfatizó la decana, ya que el Departamento se encuentra en formación y este tipo de conexiones son esenciales para su desarrollo.

“El objetivo es que cada uno de nosotros tenga una perspectiva distinta de lo que es la Universidad, que sepa lo que es la Universidad Pública y, de esta manera, poder trabajar juntos y crecer, es lo más importante”, concluyó.