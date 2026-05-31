Curso de Ingreso UNLaM: ya se puede presentar la documentación para la inscripción

Hasta el 16 de junio de 2026, las y los aspirantes a estudiar una carrera podrán presentar la documentación para inscribirse al el Curso de Ingreso de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). La organización de la inscripción se realizará de acuerdo con el número de finalización del DNI.

Aquellos DNI que finalizan en 0 o 1, podrán inscribirse los días 1 de junio, 8 de junio y 16 de junio. Quienes tengan un DNI que terminen en 2 o 3, tendrán la oportunidad de hacerlo el 19 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio y 9 de junio.

Para los DNI que finalizan en 4 o 5, las fechas disponibles son el 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio y 10 de junio. Si el documento termina en 6 o 7, la fecha de inscripción será el 21 de mayo, 28 de mayo, 4 de junio y 11 de junio. Quienes tengan un DNI que finalice en 8 o 9, podrán inscribirse los días 22 de mayo, 29 de mayo, 5 de junio y 12 de junio.

Micaela Cortez, estudiante del último año del colegio María Mazzarello, contó que se anotó en la carrera de Administración. Ella eligió esta universidad por su cercanía y las buenas referencias que tuvo. Con respecto a sus expectativas de cara a la cursada resaltó: «Estoy ansiosa y motivada por empezar».

Por su parte, Guadalupe Ortega, quien estudia en la escuela N° 47, se inscribió en la Tecnicatura en Anatomía Patológica. Ella señaló que eligió esta universidad porque “es linda y tiene la carrera que me apasiona estudiar».

Nicolás se anotó para la carrera de Abogacía. Una profesión con la que, desde chico, tuvo afinidad ya que le gustaba seguir casos judiciales. Con respecto a su elección de estudiar en la UNLaM, destacó que fue gracias a la recomendación de conocidos y amigos, así como por la cercanía con su casa y trabajo. Además, resaltó la arquitectura de la UNLaM: “es estéticamente y funcionalmente muy linda».

¿Qué tengo que presentar?

Para inscribirse al Curso de Ingreso en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: En primer lugar, es necesario contar con el DNI actualizado o, en su defecto, una constancia de DNI en trámite. Además, se requiere el analítico final del secundario.

Es importante destacar que los títulos expedidos antes del año 2010 deberán ser legalizados en el Ministerio del Interior. En caso de no tener el título, se deberá presentar una constancia de alumno regular, si se está cursando el último año escolar; una constancia de título en trámite, si se finalizaron los estudios de nivel secundario; o una constancia general, si se completó la cursada del nivel secundario, pero se adeudan materias.

Asimismo, se deberá incluir una foto tipo carnet en formato digital y el comprobante de pago de la tasa de inscripción, la cual incluye el Manual del Curso de Ingreso. Cabe aclarar que, si el aspirante solicitó el turno de cursada de los sábados de 8 a 15, deberá subir a la documentación complementaria la constancia laboral o de jornada escolar completa.