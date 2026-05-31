La UNLaM celebró su 200° colación de grado

En una jornada cargada de emoción, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) celebró su 200° Ceremonia de Colación de Grado, en la que 147 graduados de los Departamentos de Ciencias Económicas, Derecho y Ciencia Política, Arquitectura y Urbanismo, Humanidades y Ciencias Sociales, e Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas recibieron sus diplomas.

La entrega de títulos, que tuvo lugar en el Teatro Universidad, contó con la presencia del Rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Prof. Dr. Daniel Martínez, y del vicerrector ejecutivo, Mag. Gustavo Duek. Ambos acompañados por autoridades de las distintas unidades académicas de esta Casa de Altos Estudios.

Durante su discurso, el Rector Daniel Martínez expresó su satisfacción y honor al dirigirse a las y los graduados: «Para mí es un placer y un honor cada vez que tengo la posibilidad de hablar, y más en esta, porque son 200 colaciones de grado. 200 colaciones que son de mucha historia”, enfatizó.

En ese sentido, la máxima autoridad de esta Casa de Altos Estudios recordó: “Cuando empezamos, hace mucho tiempo, en el año 89, nadie le asignaba mucha vida a esta Universidad, no le daban crédito. Y sin embargo, el esfuerzo de muchos hizo posible que hoy podamos disfrutar de esto».

Una meta alcanzada

Julián DAlicandro, graduado de Abogacía, compartió su emoción por estar en la colación: “Uno siempre se lo imagina, pero nunca sabe cómo va a ser hasta que llega. El primer día tenía muchas expectativas, y hoy me siento aquí, en este momento tan especial, y no termino de caer en la realidad». Además, el flamante abogado hizo hincapié sobre la Universidad: “Es una familia, una casa de estudio que te abraza, que te acompaña. Puede ser difícil durante momentos, pero creo que son decisiones que te preparan para la vida”.

Por su parte, Agustina Rodríguez, graduada de Licenciatura en Comercio Internacional, expresó su felicidad por haber terminado la carrera. “El primer día llegué con todas las pilas y ganas de terminar, y hoy puedo decir que fue una experiencia increíble”, explicó. Con respecto al significado que tiene esta Casa de Altos Estudios para ella, Agustina destacó: “La UNLaM es una universidad donde hay un montón de gente, con profesores excelentes que te acompañan durante toda la carrera. Definitivamente, es una universidad para recomendar”.

A manera de cierre, Marianela, graduada de Trabajo Social, reconoció: «Me siento súper contenta, y un poco nerviosa de ser parte de la colación 200”. También, recordó: “En el primer día de clases tenía mucho miedo, veía las colaciones cuando estaba en primer año y decía ‘qué ganas de estar acá’, y hoy, finalmente, llegó el día».

La ceremonia no solo simbolizó la culminación de los estudios de decenas de miles de graduadas y graduados de esta Casa de Altos Estudios a lo largo de los años, sino que también fue un reflejo del esfuerzo colectivo de la comunidad académica en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo