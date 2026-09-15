Jubiladas y jubilados de La Matanza acceden gratis a lentes, consultas y cirugías oftalmológicas.

El programa municipal de asistencia visual garantiza exámenes médicos, detección de patologías oculares, operaciones y la entrega de anteojos para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del distrito.

Más de 20 mil jubiladas y jubilados de distintas localidades de La Matanza ya recibieron anteojos de cerca, de lejos y bifocales en los operativos de asistencia oftalmológica gratuita realizados en centros de jubilados locales.

La medida combina controles y diagnósticos para la detección temprana de patologías frecuentes de la tercera edad, como cataratas, con el seguimiento médico y la posterior derivación para tratamiento o intervención quirúrgica en caso de ser necesario. La iniciativa busca proteger la salud visual, promover un envejecimiento activo e integral y aliviar la economía de las personas mayores.

Durante la última entrega realizada, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó el alcance de la política sanitaria: “Nosotros siempre vamos a seguir protegiendo y tratando de solucionarle los problemas a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados.” y agregó: “Facilitando la entrega de medicamentos, con actividades en los Centros de Jubilados, capacitaciones, salud y también con lentes gratuitos procuramos que puedan tener una vida plena y un gran alivio económico, más que necesario en estos tiempos tan difíciles por el ajuste y el desprecio de Milei”.

“A no perder la esperanza que vamos a seguir trabajando para que vuelvan a tener el lugar que merecen”, expresó Fernando Espinoza ante las y los jubilados presentes.

Las personas mayores de La Matanza cuentan con una red de contención y recreación donde acceden a talleres de memoria y actividades como tai chi, yoga, danza y encuentros culturales. De este modo, las acciones de prevención oftalmológica forman parte de un abordaje de salud integral orientado a fortalecer los vínculos comunitarios y el bienestar cotidiano de las jubiladas y jubilados del distrito.