Se realizará en la UNLaM la II Jornada de Innovación Educativa

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), a través de la Dirección de Pedagogía Universitaria (DPU) y la Unidad de Educación a Distancia (UEaD), convoca a la comunidad docente y de investigación, así como a colegas de otras instituciones de educación superior, a participar de las “II Jornadas de Innovación Educativa. Reconfiguración de las prácticas en la educación superior: debates y desafíos”. Esta segunda edición, que se llevará adelante el 2 y 3 de junio del 2027, tiene como finalidad profundizar el diálogo iniciado en la primera y habilitar nuevas formas de circulación del conocimiento producido en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior.

Las jornadas se constituyen en un espacio de problematización colectiva que busca tanto la exposición de resultados como la construcción de preguntas compartidas acerca de los modos en que la innovación educativa se produce, se documenta y se resignifica en las prácticas concretas de la educación superior. En este sentido, se reconoce que la experiencia acumulada por los equipos docentes (de esta y otras instituciones) representa un corpus de saber que merece ser objetivado, puesto en diálogo y sometido al rigor de la indagación sistemática.

Ejes temáticos

En las jornadas, que se constituirán como un espacio de problematización colectiva en busca de la resignificación de las prácticas concretas de la Universidad, se trabajará a partir de 5 ejes temáticos: 1) Tecnología orientada a la Inteligencia Artificial Generativa (IAG); 2) Didáctica universitaria y trabajo autónomo; 3) La simulación como método de innovación educativa; 4) La evaluación en entornos tecnológicamente mediados; y 5) SIED en clave de futuro, prospectiva e innovación.

La convocatoria prioriza trabajos que explicitan tanto sus encuadres conceptuales como las huellas empíricas del aprendizaje: producciones estudiantiles, registros de intervención, trazadores de actividad y evidencias que permitan fundamentar el análisis más allá de la descripción anecdótica.

Aquellas personas interesadas en participar lo podrán hacer en calidad de asistentes o bien como ponentes, para esta última categoría deberán realizar el 30 de octubre del corriente la entrega de los resúmenes. Para mayor información, podés ingresar a la página web de las jornadas.