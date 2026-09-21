Desde Ituzaingó, Sandra Rey planteó una agenda de producción, empleo e innovación hacia 2027

La secretaria de Innovación, Tecnología y Asuntos Estratégicos de Ituzaingó integró la mesa de debate sobre Trabajo y Producción, donde se abordaron los desafíos para impulsar la industria nacional, generar empleo y construir una alternativa de país basada en la justicia social.

La producción, el empleo, la innovación y el desarrollo tecnológico ocuparon un lugar central en el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, Avellaneda. El encuentro reunió a dirigentes, militantes y referentes de distintos puntos del país en una jornada de debate político y elaboración de propuestas de cara a 2027.

En ese marco, Sandra Rey, secretaria de Innovación, Tecnología y Asuntos Estratégicos de Ituzaingó, participó de la mesa de Trabajo y Producción, donde se analizaron los desafíos del entramado productivo argentino y la necesidad de impulsar un modelo de crecimiento que priorice el trabajo argentino, fortalezca la industria nacional y promueva el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Durante el intercambio, Rey destacó la importancia de incorporar una mirada productiva a la discusión política y de acompañar las transformaciones tecnológicas con políticas que amplíen las oportunidades. “No podemos pensar el futuro y el crecimiento de la Argentina sin poner en el centro la producción, el trabajo Argentino y a la Industria Nacional. Necesitamos un modelo que genere empleo y oportunidades, pero que también tenga la capacidad de incorporar ciencia y tecnología al desarrollo de cada territorio”, sostuvo.

La funcionaria también remarcó que la construcción hacia 2027 debe partir de las necesidades concretas de las comunidades y articular a los distintos sectores. “La justicia social también significa que cada argentino pueda tener un trabajo digno, acceder a las nuevas tecnologías y formar parte de un proyecto de desarrollo. El desafío es construir una Argentina que produzca, que genere empleo y que no deje a nadie afuera”, planteó.

El plenario incluyó mesas temáticas destinadas a debatir propuestas sobre producción, trabajo, educación, salud, ciencia y tecnología, seguridad, obra pública, juventudes y cultura. La convocatoria buscó ampliar la participación de organizaciones políticas, sociales, sindicales y productivas en la elaboración de una agenda federal.

La jornada también tuvo una fuerte proyección electoral y programática hacia 2027, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como principal referente del espacio.

La participación de Sandra Rey sumó la perspectiva de Ituzaingó a ese debate, con el desafío de vincular el desarrollo local con una estrategia nacional que contemple la innovación, la industria nacional y la generación de oportunidades.