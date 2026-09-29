Golpe contra el narcotráfico: El Anillo Digital de La Matanza clave en la detección de un vehículo lleno de drogas

A partir del alerta de una de las lectoras de patentes que conforman el sistema de Anillo Digital, comenzó el seguimiento en vivo de un auto con pedido de captura, que resultó repleto de estupefacientes para la distribución.

Luego del alerta al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza acerca de un vehículo circulando con pedido de captura, se procedió al seguimiento en tiempo real con las cámaras de seguridad y se dio aviso inmediato a la Policía bonaerense para comenzar el operativo de saturación, luego de que el conductor advirtiera la situación y se diera a la fuga.

Como resultado del operativo, se logró detener a un delincuente que tenía en el vehículo grandes cantidades de drogas listas para ser distribuidas en distintos puntos del distrito. En total se secuestraron 7 bolsos con más 12 kilos de marihuana, 6 kilos de pasta base, 4 kilos de cocaína y 70 envoltorios de Tussi, además de una máquina contadora de billetes, y cuatro celulares.

El operativo fue un severo golpe a una red de narcotráfico y fue de gran ayuda en una investigación en curso, para llegar a la totalidad de la organización criminal.

Las herramientas tecnológicas desplegadas en toda La Matanza siguen siendo la mejor respuesta ante la delincuencia, para combatir el delito y el narcotráfico y proteger a toda la comunidad, en especial a los más jóvenes.