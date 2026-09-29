Campaña contra el Dengue 2026: nuevas acciones y estrategias de prevención en La Matanza

Comenzó a implementarse el plan de protección contra el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, y promover el cuidado de toda la comunidad para evitar enfermedades graves.

El Gobierno local junto a equipos de salud, comerciantes, industrias, delegaciones barriales, coordinaciones políticas y organizaciones comunitarias, inició el plan de acción conjunto que tiene como objetivo prevenir la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y entre las cuales se incluyen tareas de descacharrado, fumigación en puntos estratégicos, entrega planificada de repelentes y difusión de información preventiva.

El secretario de Salud Pública, Alejandro Collia, destacó “el intenso trabajo que se viene desarrollando en el territorio, especialmente a través de los operativos casa por casa” y convocó a redoblar los esfuerzos para que cada participante se convierta en un agente multiplicador de las medidas de prevención.

Remarcó también “la importancia de la vacunación contra el Dengue”, cuya aplicación se encuentra disponible en los distintos efectores de salud, vacunatorios públicos y postas territoriales.

Entre las principales medidas que se llevarán adelante, se destacan:

El descacharrado y eliminación de recipientes y objetos en los hogares y espacios comunitarios que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor. La fumigación y entrega de repelentes con intervenciones en lugares estratégicos y distribución planificada y prioritaria de repelentes, evitando su utilización indiscriminada. Y por último, acciones de información y concientización con contenidos claros y precisos a través de las redes sociales y los medios comunitarios, para fortalecer la prevención.