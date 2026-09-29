Operativos Accediendo a Derechos en Virrey del Pino y Villa Luzuriaga: días, trámites y servicios

Las nuevas jornadas territoriales ofrecerán atención médica, vacunación de calendario, trámites de ANSES, Certificado Único de Discapacidad y programas sociales de manera gratuita y abierta a la comunidad.

Familias de Virrey del Pino, Villa Luzuriaga y zonas cercanas podrán acceder a trámites, orientación social y prestaciones de salud en dos nuevos operativos integrales que se desplegarán de 10 a 13 horas. Las jornadas comenzarán hoy miércoles 30 de septiembre en Virrey del Pino y continuarán el viernes 2 de octubre en Villa Luzuriaga, con el objetivo de facilitar el acceso directo a servicios esenciales en los barrios del distrito.

El primer operativo se llevará a cabo hoy en el espacio Corazones Contentos – California 6665, entre Puan y Piedad, Virrey del Pino -. Allí, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del Calendario Nacional, recibir asesoramiento sobre trámites de ANSES, tramitar la inscripción al Programa Más Vida, solicitar recetarios comunitarios y retirar semillas del programa Huertas Matanceras.

Por su parte, la segunda jornada se desarrollará en la EEST N° 8 Jorge Newbery – Arieta, entre Av. Don Bosco y Buchardo, Villa Luzuriaga -. En esta fecha se sumará la atención integral para personas con discapacidad, brindando orientación sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), tramitación de pases de colectivo y asignación de turnos para el Certificado Médico Oficial (CMO), junto a las prestaciones sociales habituales.