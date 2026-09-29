Último día para inscribirse al curso gratuito de huertas agroecológicas en La Matanza

El curso gratuito sobre huertas agroecológicas familiares y comunitarias busca fortalecer la producción local de alimentos, el cuidado del suelo y la biodiversidad del distrito.

Vecinas y vecinos de La Matanza pueden acceder a una nueva capacitación presencial y gratuita sobre Huerta Agroecológica, Suelo y Biodiversidad, que se dictará los jueves 1, 8 y 15 de octubre, de 8.30 a 11.30 horas, en el Vivero Municipal Agroecológico Ángel Chichín Gottero – Ruta 1001 y Misiones, González Catán -. La iniciativa requiere inscripción previa antes del 29 de septiembre a través del sitio web oficial y está destinada a brindar herramientas prácticas para la creación y el acompañamiento de huertas en todas las ciudades.

Durante los tres encuentros sucesivos, se abordarán contenidos teóricos y prácticos orientados a la preparación y manejo del suelo; el diseño, planificación y organización de la huerta; las técnicas de siembra y cuidados esenciales de los cultivos; así como los principios de agroecología e incorporación de árboles nativos.

Para participar, es requisito asumir el compromiso de asistir a la totalidad de las jornadas. Dado que los cupos son limitados, las personas interesadas deben completar el formulario digital disponible en lamatanza.gov.ar/desarrollosocial . La confirmación de la vacante se enviará por correo electrónico y, al finalizar la formación, se otorgará un certificado de participación.

Esta política pública de promoción de la soberanía alimentaria y cuidado del ambiente es llevada adelante por el Municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Desarrollo Social, junto a la Secretaría de Juventudes y la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un trabajo articulado para generar nuevas y mejores herramientas que acompañen a toda la comunidad.

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