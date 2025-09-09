La Matanza: cayó ‘Miguelito’, peligroso delincuente con un arma robada y drogas

Un hombre de 34 años, con amplios antecedentes penales, fue detenido en la localidad de Gregorio de Laferrere durante un operativo en el que participaron efectivos de la Policía bonaerense, tras ser identificado como uno de los responsables de violentos robos a mano armada en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una investigación que permitió dar con el sospechoso, conocido en el ambiente delictivo con el alias de “Miguelito”. La pesquisa se originó a raíz de la denuncia de un vecino de 32 años que, había sido interceptado por dos hombres armados en la calle Vuelta de Rocha al 7700, donde fue despojado de su motocicleta Honda Wave.

Con pruebas reunidas, la Justicia autorizó tres allanamientos. En uno de ellos se concretó la captura del acusado, mientras que en otra vivienda, que funcionaba como búnker de drogas y contaba con cámaras de seguridad, se secuestraron tres kilos de marihuana, además de autopartes y repuestos de una moto BMW.

Los investigadores también recuperaron una pistola Beretta 9 milímetros con 46 municiones, que había sido robada hace tres años a un efectivo de la Policía de la Ciudad durante un asalto en la Capital Federal. El detenido fue señalado como uno de los autores de ese ataque, en el que la víctima fue golpeada en la cabeza y despojada de su arma reglamentaria.

El hombre, que cuenta con un frondoso prontuario, quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado y el inicio de las diligencias correspondientes.