Nueva jornada de asesoramiento para personas con discapacidad de La Matanza

Con el objetivo de acompañar a las vecinas y vecinos con discapacidad, acercarles servicios de salud y gestiones sociales, el Gobierno local realizará una nueva jornada, el miércoles 17 de septiembre en la localidad de Virrey del Pino.

En la misma, que está a cargo de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, se brinda información sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensión No Contributiva (PNC) y Pase Libre de Colectivos. Además, se podrá acceder a vacunación de calendario, Antigripal, Sarampión y COVID-19. Además, Defensoría del Pueblo ofrece asesoramiento jurídico, sobre obras sociales, servicios públicos y cuestiones de género.

Las vecinas y vecinos interesados pueden presentarse de 10 a 13 horas, sin turno previo, el miércoles 17 de septiembre 2025, de 10 a 13 horas en la Escuela N° 518, ubicada en República de Zambia 1612 entre Osiris y Newton, Virrey del Pino.

En cada jornada que desarrolla el Municipio de La Matanza, a través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría Desarrollo Social, y en articulación con la Secretaría de Salud Pública local, se busca acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, y guiarlos en las gestiones y los servicios que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida, con salud y desarrollo.