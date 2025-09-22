La Matanza: Gracias a las cámaras del COM cae detenida una peligrosa banda que robaba autos

Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo registraron el robo de un vehículo a un vecino que se encontraba estacionado y en ese momento se activaron todas las alertas para que la Policía actuara de inmediato. Finalmente y tras una persecución, cuatro jóvenes delincuentes armados quedaron detenidos. El hecho ocurrió en la localidad de Lomas del Mirador.

La víctima, de 56 años, fue interceptada por cuatro jóvenes y, bajo amenazas con armas de fuego, le sustrajeron un automóvil Renault Clio, en la intersección de las calles Alcorta y Pozos, para luego darse a la fuga.

De inmediato y con el apoyo del COM Matanza, la policía montó un operativo de rastrillaje que permitió ubicar el rodado en el interior del barrio Las Antenas. Al advertir la presencia de los uniformados, los delincuentes intentaron escapar nuevamente, iniciándose una persecución que culminó en las calles Colón y Carlos Tejedor, donde fueron interceptados. Los detenidos tienen entre 15 y 18 años.

Con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K y una infraestructura de última generación, el COM Matanza permite un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo así la prevención del delito en todo el distrito.